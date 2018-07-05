СМИ: в конструкции реактора на бельгийской АЭС обнаружен строительный брак

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Строительный брак арматуры и бетона обнаружен в здании реактора на атомной электростанции "Тианж" на юге Бельгии. Об этом сообщило в четверг национальное агентство Belga.

"Дефекты армированного бетона обнаружены в здании пятиярусного изолированного бункера, где находится реактор третьего энергоблока АЭС "Тианж", находящегося с 30 марта на профилактическом ремонте. Потенциально эти дефекты могут ослабить целостность конструкции строения", - отмечает агентство.

Национальное агентство по ядерной энергетике предписало провести полную проверку бетонных конструкций энергоблока, прежде чем реактор может быть перезапущен, таким образом он останется заглушенным как минимум до сентября 2018 года.