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"Роснефть" в июне увеличила поставки автобензина на внутренний рынок РФ на 11%

Экономика и бизнес
5 июля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

На бирже СПбМТСБ было реализовано на 103 тыс. т топлива больше, чем в мае

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам июня 2018 года увеличила оптовые поставки автобензина класса Евро-5 на российский рынок до 1,25 млн т, что на 11% выше чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе компании, на бирже СПбМТСБ за прошедший месяц было реализовано 270 тыс. т топлива, что на 103 тыс. т больше, чем в мае.

Также компания увеличила объем производства бензина класса Евро-5 в июне на 13%, до 1,28 млн т. Реализация дизельного топлива в июне на бирже выросла на 43% и составила 10 тыс. т в сутки. Всего за июнь продажи через СПбМТСБ составили 175 тыс. т.

В компании отметили, что перевыполняют установленные нормативы минимальных объемов продаж на биржевых торгах. В частности, в первом полугодии 2018 года "Роснефть" реализовала на бирже 22,2% от общего объема произведенных на НПЗ "Роснефти" автобензина (при установленном нормативе продаж 10%) и 8,5% произведенного дизельного топлива (при нормативе 5%).

Доля компании в суммарных биржевых продажах автобензина за 5 месяцев составила 44,2%, дизельного топлива - 37,5%.

Разгон цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля. Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок.

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