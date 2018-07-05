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В Москве заключено уже более 40 тыс. договоров долевого участия в строительстве жилья

Экономика и бизнес
5 июля, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Такое количество договоров зарегистрировано с ноября 2017 года по май 2018 года

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало уже более 40 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья с обязательным взносом в Фонд защиты дольщиков. Об этом в четверг сообщает пресс- служба управления.

"Управлением Росреестра по Москве с момента регистрации первого договора долевого участия с обязательным взносом в Фонд защиты участников долевого строительства с ноября 2017 года по май 2018 года зарегистрированы 40564 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее было зарегистрировано 28462 ДДУ в отношении объектов жилого назначения", - говорится в сообщении.

Всего за период с ноября 2017 года по май 2018 года в управление Росреестра по Москве поступило 51459 заявлений на регистрацию договоров долевого участия, из них по 41 заявлению отказано в регистрации, еще 30 сделок было приостановлено по решению регистратора.

Государственный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в 2017 году и работает по аналогии с Агентством по страхованию вкладов в банковском секторе. Застройщик не может зарегистрировать договор долевого участия с покупателем, если не уплачен взнос в фонд в размере 1,2% от стоимости квартиры. Собранные средства будут использоваться на завершение строительства домов либо на выплату возмещения дольщикам, если застройщик не справится с обязательствами.

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