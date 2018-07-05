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Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines совершила первый рейс во Внуково из Дамаска

Экономика и бизнес
5 июля, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее регулярное авиасообщение между Сирией и Россией было приостановлено

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Самолет сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines 4 июля совершил рейс в международный аэропорт Внуково из Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Авиакомпания Cham Wings Airlines теперь выполняет рейсы на комфортабельных воздушных судах Airbus A320 во Внуково из Дамаска по средам, а рейсы в Дамаск осуществляются по четвергам", - уточнили в пресс-службе. Ранее регулярное авиасообщение между Сирией и РФ было приостановлено.

Cham Wings Airlines - частная сирийская авиакомпания, образована в 2007 году. Cham Wings Airlines является второй сирийской авиакомпанией, выполняющей рейсы во Внуково. Как отмечается на сайте перевозчика, он выполняет регулярные рейсы по тем направлениям, где имеются крупные сирийские диаспоры: в Бейрут, Стамбул, Кувейт, Дубай, Доху и другим.

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