Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines совершила первый рейс во Внуково из Дамаска

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Самолет сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines 4 июля совершил рейс в международный аэропорт Внуково из Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Авиакомпания Cham Wings Airlines теперь выполняет рейсы на комфортабельных воздушных судах Airbus A320 во Внуково из Дамаска по средам, а рейсы в Дамаск осуществляются по четвергам", - уточнили в пресс-службе. Ранее регулярное авиасообщение между Сирией и РФ было приостановлено.

Cham Wings Airlines - частная сирийская авиакомпания, образована в 2007 году. Cham Wings Airlines является второй сирийской авиакомпанией, выполняющей рейсы во Внуково. Как отмечается на сайте перевозчика, он выполняет регулярные рейсы по тем направлениям, где имеются крупные сирийские диаспоры: в Бейрут, Стамбул, Кувейт, Дубай, Доху и другим.