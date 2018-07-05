Госдума приняла закон о налоге на дополнительный доход для нефтяной отрасли

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о поправках в Налоговый кодекс, которые касаются введения налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли. Он подразумевает старт с 1 января 2019 года пилотного проекта новой налоговой системы для нефтяной отрасли, пока ограниченной определенным перечнем месторождений и рядом условий.

Сейчас нефтяные компании платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины, которые взимаются с выручки. Налог на дополнительный доход должен частично заменить НДПИ. Ставка НДД составит 50%, в отличие от НДПИ он будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с дохода от ее продажи за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку.

В течение нескольких лет новая система налогообложения будет реализована в рамках пилотного проекта на ограниченном количестве месторождений. Только после этого будет принято решение нужно ли распространять его на всю отрасль.

По оценке Минфина, добыча с режимом НДД будет в первые годы составлять около 22 млн тонн, или 4% от годовой добычи России, большая часть приходится на месторождения Западной Сибири.

Перечень пилотных проектов из действующих месторождений Западной Сибири включает в себя 35 лицензионных участков, разрабатываемых "Роснефтью", "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Сургутнефтегазом" и другими компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти оцениваются в размере около 900 млн тонн.