Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла закон о налоге на дополнительный доход для нефтяной отрасли

Экономика и бизнес
5 июля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В ближайшие годы новую систему налогообложения реализуют в рамках пилотного проекта на ограниченном количестве месторождений

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о поправках в Налоговый кодекс, которые касаются введения налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли. Он подразумевает старт с 1 января 2019 года пилотного проекта новой налоговой системы для нефтяной отрасли, пока ограниченной определенным перечнем месторождений и рядом условий.

Смотрите также

Лимит запасов месторождений Западной Сибири для перехода на НДД может быть увеличен втрое

Дворкович: Минфин и Минэнерго не имеют разногласий по НДД

Минфин: доля нефти месторождений с НДД на первом этапе не превысит 4% от годовой добычи РФ

Сейчас нефтяные компании платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины, которые взимаются с выручки. Налог на дополнительный доход должен частично заменить НДПИ. Ставка НДД составит 50%, в отличие от НДПИ он будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с дохода от ее продажи за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку.

В течение нескольких лет новая система налогообложения будет реализована в рамках пилотного проекта на ограниченном количестве месторождений. Только после этого будет принято решение нужно ли распространять его на всю отрасль.

По оценке Минфина, добыча с режимом НДД будет в первые годы составлять около 22 млн тонн, или 4% от годовой добычи России, большая часть приходится на месторождения Западной Сибири.

Перечень пилотных проектов из действующих месторождений Западной Сибири включает в себя 35 лицензионных участков, разрабатываемых "Роснефтью", "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Сургутнефтегазом" и другими компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти оцениваются в размере около 900 млн тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
2
Полиция Британии связала инцидент в Эймсбери с последствиями нападения в Солсбери
3
"Натали Турс" уже выплатила 800 тыс. рублей за несостоявшиеся поездки
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Архитекторы из Франции включили "Маяковскую" в список самых красивых станций метро Москвы
6
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
7
Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости