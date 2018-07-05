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Рада призвала ЕС предотвратить строительство газопровода "Северный поток - 2"

Экономика и бизнес
5 июля, 11:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

В заявлении парламента Украины говорится, что газопровод угрожает энергетической безопасности страны и всей Европы

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Парламент Украины призвал Европейский союз предотвратить строительство транзитного газопровода "Северный поток - 2". Об этом подчеркивается в заявлении, которые в четверг поддержали 233 депутатов Верховной рады.

Инфографика &quot;Северный поток — 2&quot;

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

"Ожидаем от ЕС подтверждения стратегической роли Украины как государства-транзитера для поставок газа в Евросоюз, что имеет ключевое значение для обеих сторон, а также принятия мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта газопровода "Северный поток - 2", который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы", - отмечается в документе.

При этом украинские парламентарии подчеркнули "необходимость формирования стратегического подхода к сотрудничеству между Украиной и ЕС в энергетической сфере на основе принципа солидарности и доверия".

В апреле Верховная рада призывала иностранные парламенты, правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток - 2" и инициировала консультации между правительством Украины и Европейской комиссией по недопущению строительства газопровода.

"Северный поток - 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

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