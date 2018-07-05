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Госдума приняла закон о праве правительства повышать вывозные пошлины на нефтепродукты

Экономика и бизнес
5 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Закон устанавливает фискальные условия добычи углеводородного сырья с учетом экономики разработки месторождений

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, сопутствующий будущему введению налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли и вносящий поправки в закон "О таможенном тарифе". Он устанавливает фискальные условия добычи углеводородного сырья с учетом экономики разработки месторождений.

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Ко второму чтению документа была одобрена поправка, которая предоставляет правительству право повышать в 2018 году экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла до 90% от пошлины на нефть. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин - 55%.

Закон предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин нефти и нефтегазоконденсатной смеси, добытых на участках, подпадающих под применение НДД. Одновременно для компаний, которые будут уплачивать НДД, предусмотрены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДД будет взиматься не с выручки, а с финансового результата, что, по мнению властей, будет стимулировать разработку новых месторождений.

Расчеты законодателей

Принятие закона, в случае увеличения добычи нефти на участках недр, подпадающих под применение НДД, на 3 млн т в год, при уровне удельных эксплуатационных и капитальных затрат на данных участках недр в размере 7 тыс. 140 руб. на 1 т добытой нефти, не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

"В случае отсутствия дополнительной добычи нефти в размере 1,5 млн т за год при указанном уровне затрат выпадающие доходы федерального бюджета составят от 16,9 млрд до 35,4 млрд руб. в год. При этом в случае уменьшения уровня удельных эксплуатационных и капитальных затрат на данных участках недр выпадающие доходы федерального бюджета составят от 7,4 млрд до 11,9 млрд руб. в год", - подсчитало правительство РФ.

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