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ФАС не нашла необоснованного повышения цен на авиабилеты в Крым

Экономика и бизнес
5 июля, 11:33 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, июля. /ТАСС

По словам главы ведомства Игоря Артемьева, проверка продолжается в отношении авиакомпаний, поднявших тарифы выше соответствующих средних значений

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КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не нашла массового необоснованного повышения цен на авиабилеты в Крым. Об этом глава ведомства Игорь Артемьев заявил журналистам в Красноярске.

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"Мы пока в своем заключении сказали, что... в большинстве своем, не видим необоснованного повышения цен на билеты. Но проверка продолжается в отношении отдельных авиакомпаний, которые подняли тарифы выше, чем соответствующие средние значения", - сказал он.

По его словам, по направлению Москва - Симферополь были и билеты стоимостью 5 тыс. рублей. "Что касается Симферополя, около 30% "плоских тарифов" это 5 тыс. рублей за билет. Это дешево, но все они были раскуплены за три дня, и те потребители, которые пришли покупать билеты не за три месяца, увидели другие цены в 10 - 12 тыс. рублей и выше", - сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил ФАС разобраться с завышенными, по его мнению, ценами на авиабилеты в республику. В качестве примера он привел данные о ценах на авиабилеты из Москвы в Сочи, когда время в пути составляет 2 часа 25 минут, - 8 тыс. рублей, а Москва - Симферополь при таком же времени перелета - 30 тыс. рублей.

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