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Госдума приняла закон о компенсации регионам выпадающих доходов от акцизов на топливо

Экономика и бизнес
5 июля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Согласно поправкам, с 1 июля по 31 декабря 2018 года регионы будут получать 84,4% всех поступлений от топливных акцизов, а федеральный бюджет - оставшуюся сумму

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Бюджетный кодекс о перераспределении поступлений от акцизов на топливо между федеральным и региональными бюджетами, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы от снижения акцизов.

Эти нормы оформлены в виде поправок к закону об обосновании бюджетных инвестиций, который также принят в четверг в третьем чтении.

Для сдерживания роста цен на топливо в России с 1 июня были снижены акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года.

По подсчетам Минфина, выпадающие доходы федерального бюджета РФ от снижения топливных акцизов в 2018 году составят 103 млрд рублей.

Поправки

Согласно поправкам, с 1 июля по 31 декабря 2018 года регионы будут получать 84,4% всех поступлений от топливных акцизов, а федеральный бюджет - оставшуюся сумму. Сейчас этот норматив установлен на уровне 42,9% в федеральный бюджет и 57,1% в региональные бюджеты.

В январе 2019 года регионам перечислят 86,65% поступлений, а с 1 февраля и до конца 2019 года федеральный бюджет будет получать 41,9%, остальное достанется регионам.

Чтобы не допустить недофинансирования Федерального дорожного фонда, куда перечисляется доля топливных акцизов, поступающих в федеральный бюджет, предусмотрено изменение коэффициента, который применяется при расчете базового объема бюджетных ассигнований - 0,54 в 2018 году и 0,37 в 2019 году.

"Нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотренным соответствующими решениями снижением ставок акцизов на эти виды подакцизной продукции в период с 1 июня 2018 года до 31 декабря 2018 года", - говорится в материалах правительства. Нормативы на 2019 и 2020 год будут рассматриваться отдельно, пообещал ранее замглавы Минфина Алексей Лавров.

Фонд развития

Поправки также вводят понятие "Фонд развития" - часть средств федерального бюджета, являющаяся источником формирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ.

Предельный объем Фонда будет ежегодно устанавливаться законом о бюджете до достижения 3,5 трлн рублей в 2024 году. При этом не допускается одновременное финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм за счет бюджетных ассигнований Фонда развития и федерального дорожного фонда. Перечень документов, которые предоставляются в Госдуму одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета, дополняется информацией об использовании бюджетных средств Фонда развития. "Это очень серьезная мера, направленная на инвестиции в инфраструктурные проекты", - заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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