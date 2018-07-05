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Госдума приняла закон о расширении полномочий Фонда перспективных исследований

Экономика и бизнес
5 июля, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Документ направлен на стимуляцию трансферта технологий между оборонными и гражданскими секторами экономики

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, предполагающий расширение полномочий Фонда перспективных исследований (ФПИ) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в оборонной промышленности, научным исследованиям в интересах обороны безопасности государства. Также деятельность фонда направлена на достижение качественных научных результатов в авиатехнической, технологической, социальной и экономических сферах, разработке и создании инновационных технологий и производстве продукции военного, специального и двойного назначения.

Согласно проекту федерального закона о внесении изменений в закон "О Фонде перспективных исследований", ФПИ сможет отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, предоставлять право использования таких результатов на основе лицензионного договора, вносить исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал предприятий и организаций. Цель предлагаемых нововведений - стимулировать трансферт технологий между оборонными и гражданскими секторами экономики.

Как отмечал ранее председатель профильного комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, ФПИ - один из новых институтов инновационного развития, "который думает о том, какими будут наши вооружения после того, как устареет то вооружение, о котором говорил Владимир Путин [в послании Федеральному собранию 1 марта]". В свою очередь член комитета Владимир Кононов подчеркивал, что расширение полномочий ФПИ по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности позволит активизировать внедрение разработок фонда.

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Никонов, Вячеслав Алексеевич Кононов, Владимир Михайлович
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