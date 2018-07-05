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Новая ОЭЗ в Домодедове будет называться "Максимиха"

Экономика и бизнес
5 июля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Инвестиции в проект могут составить около 40 млрд рублей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья выбрали название для новой особой экономической зоны, которая будет создаваться в Домодедовском городском округе - "Максимиха". Об этом в четверг в ходе традиционного выступления в Московской областной думе сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Банк ВТБ вместе с нами планирует подать заявку на еще одну особую экономическую зону - "Максимиха" в Домодедовском городском округе", - сказал он.

Ранее заместитель председателя правительства - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев сообщал, что инвестиции в новую экономическую зону в Домодедове могут составить около 40 млрд рублей. Там будут базироваться логистические предприятия и производители продуктов питания.

На данный момент на территории Московской области работают три ОЭЗ: "Дубна", "Исток" и "Ступино Квадрат". Первые две - технико-внедренческого типа, третья - промышленно-производственного. Кроме того, губернатор ранее поручил региональному министерству инвестиций и инноваций подать заявку на создание еще одной ОЭЗ в Каширском городском округе.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение снять мораторий на создание и расширение ОЭЗ в регионах РФ. С предложением отменить мораторий к главе государства обратился губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Его поддержал министр экономического развития Максим Орешкин, пояснив, что до введения моратория на ОЭЗ направлялись федеральные деньги, однако сейчас речь идет о средствах самих регионов.

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Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич Никитин, Андрей Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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