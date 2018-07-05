В Адыгее с начала года собрали около 200 тыс. тонн зерна

МАЙКОП, 5 июля. /ТАСС/. С начала года в Адыгее собрали 198,1 тыс. тонн зерна, причем большую часть урожая - 150 тыс. тонн - составила пшеница. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона по итогам совещания членов республиканского кабинета министров.

"По информации минсельхоза республики, озимый ячмень убран на 99%: собрано 41,6 тыс. тонн зерна при урожайности 42,1 ц/га, озимой пшеницы убрано 150 тыс. тонн или 37% при средней урожайности в 45,7 ц/га", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, убрали 70% озимного рапса, что составляет 6,5 тыс. тонн при урожайности в 22 ц/га.

Между тем, специалисты отмечают, что в настоящее время урожаю пропашно-технических культур может угрожать установившаяся засуха. В этой связи, власти рассматривают вопрос о введении режима ЧС в случае дальнейшего сохранения засушливой погоды.

"Необходимо оперативно вникать в ситуацию и прорабатывать алгоритм действий, нацеленных на снижение ущерба аграриев от засухи", - сказал по итогам совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его словам, необходимо также информировать муниципалитеты о принимаемых мерах и о ситуации на рынке зерна, с тем, чтобы эти данные были доведены до земледельцев.