Госдума утвердила повышение НДПИ для "Газпрома" с 1 сентября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома".

Согласно поправкам, коэффициент для расчета НДПИ для "Газпрома" повышается до 2,055 на период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года с 1,4022, который применяется с 1 января по 31 августа 2018 года.

В прошлом году - с октября до конца 2017 года коэффициент для расчета НДПИ для "Газпрома" был повышен с 1,7969 до 2,2738 из-за недополученных дивидендов.

В июне замминистра финансов РФ Илья Трунин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил, что правительство РФ предложило ввести для "Газпрома" повышающий коэффициент при расчете НДПИ в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. В результате в бюджет поступят дополнительные 72 млрд рублей, что компенсирует недополученные дивиденды компании за 2017 год.

Акционеры "Газпрома" приняли решение сохранить дивиденды за 2017 год в размере 8,04 рубля на акцию, что в общей сложности составляет 190 млрд рублей (26,6% чистой прибыли по МСФО). Таким образом, выплаты остались на уровне 2016 года, хотя Минфин настаивал на дивидендах для госкомпаний на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

Заместитель председателя правления российского газового холдинга Андрей Круглов говорил, что увеличение НДПИ для "Газпрома" осложнит планирование и создаст риски для инвесторов.