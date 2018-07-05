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Кабмин выделит более 12 млн рублей на сопровождение программы "Семь нозологий"

Экономика и бизнес
5 июля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Субсидии получат шесть регионов России

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство выделит более 12 млн руб. на создание баз данных и хранение лекарств по госпрограмме "Семь высокозатратных нозологий", по которой препараты получают пациенты с редкими заболеваниями.

Соответствующее распоряжение кабинета министров от 4 июля размещено на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минздраву из резервного фонда правительства в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 12 млн 46,2 тыс. рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения", - говорится в документе.

Эти средства пойдут на организационные мероприятия по обеспечению лекарствами пациентов со злокачественными заболеваниями лимфоидной и кроветворной системы, гемофилией, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, которые финансируются из федерального бюджета по программе "Семь нозологий".

В частности, средства должны быть направлены на обеспечение расходов регионов по хранению таких лекарств, создание и сопровождение электронных баз учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов РФ в 2018 году.

Субсидии получат Республика Марий Эл, Хакасия, Архангельская, Кемеровская, Омская, Орловская области.

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