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Медведев сообщил о введении запрета на создание новых ГУП и МУП в сфере ЖКХ

Экономика и бизнес
5 июля, 12:36 дата обновления: 5 июля, 13:06 UTC+3

Премьер добавил, что действующие унитарные предприятия должны быть преобразованы в течение полутора лет

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будет введен запрет на создание новых унитарных предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, комментируя рассматриваемый блок законопроектов, направленных на бесперебойное тепло- и водоснабжение жилья. "Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий (МУП и ГУП) в сфере тепло- и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение полутора лет. Это делается для того, чтобы в случае их банкротства было невозможно просто списать их долги", - сказал глава правительства.

По словам премьера, такая мера "должна остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками". Медведев напомнил, что законопроект также предусматривает возможность введения публичного управления предприятиями ЖКХ, "если они не выполняют свои функции, и от этого могут пострадать люди, могут возникнуть проблемы". Премьер-министр пояснил, что речь идет "об аварийных отключениях тепла, воды, а также о неспособности предприятий ЖКХ исправить аварийную ситуацию, о тех случаях, когда угроза отключения по объективным обстоятельствам неизбежна, но коммунальные службы ничего не делают".

Еще один законопроект, по словам Медведева, вводит административную ответственность собственников и руководителей предприятий ЖКХ за нарушения нормативов по созданию и использованию запасов топлива. "Это позволит устранить лазейки для различных злоупотреблений, в том числе хищений, чтобы топлива хватало для надежного и бесперебойного теплоснабжения, а температура воды в трубах и батареях соответствовала нормативам", - сказал Медведев.

Он выразил надежду на то, что эти законопроекты позволят более эффективно предотвращать чрезвычайные ситуации в сфере ЖКХ, ликвидировать их последствия и в целом снизить число технологических нарушений в работе жилищно-коммунальных компаний, "в том числе за счет более строгого спроса с их владельцев и руководителей".

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