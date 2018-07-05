Одна компания подала заявку на тендер по расширению трассы от Петербурга до Норвегии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Расширением федеральной трассы Р-21 "Кола", которая проходит от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией, займется компания "ВАД". Стоимость контракта составляет 12 млрд рублей. Как сообщается на сайте госзакупок по итогам проведенного аукциона дочерней структурой Росавтодора - Упрдор "Северо-Запад", на аукцион подала заявку только одна компания.

"Участники, с которыми планируется заключить контракт, - Акционерное общество "ВАД", - сообщается в результатах торгов. В документе также отмечается, что для участия в аукционе была подана единственная заявка.

Как сообщалось ранее, в ходе работ планируется расширение трассы на участке протяженностью 16,5 км с двух до четырех полос, дорожные работы должны быть завершены до 1 декабря 2021 года.

Акционерное общество "ВАД", по данным базы данных СПАРК, зарегистрировано в Вологодской области. Основной профиль деятельности компании - строительство и реконструкция автодорог. Компания, по данным сайта госзакупок, также занималась крупными контрактами по ремонту дорог в Крыму и Севастополе.

Федеральная трасса "Кола" открыта в 1986 году, она начинается в Санкт-Петербурге и проходит через Ленинградскую область, Петрозаводск, Мурманск и заканчивается на границе с Норвегией в пункте пропуска "Борисоглебск". Ее общая протяженность составляет более 1,5 тыс. км.