В Госдуме предлагают вдвое увеличить количество разрешенного для хранения оружия

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который вдвое - с 5 до 10 единиц - увеличивает количество разрешенного для хранения гражданами гладкоствольного и нарезного оружия, а также сокращает с 5 до 3 лет стаж владения гладкоствольным оружием, который дает право на приобретение нарезного.

Инициатива направлена на расширение возможностей для сбыта оружия производителями, которые столкнулись со сложностями в условиях санкций, сообщил в четверг ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он уточнил, что в настоящее время документ находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия" и в ближайшее время может быть внесен в Госдуму.

В подготовке поправок к закону "Об оружии" участвовал крупнейший российский производитель оружия - концерн "Калашников". "Могу подтвердить, что предложение было нами подготовлено", - сказал ТАСС представитель предприятия.

Что предлагается

"Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане РФ… имеющие в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет", - говорится в проекте, копия которого есть у агентства. Аналогичная норма предлагается и по спортивному огнестрельному длинноствольному оружию с нарезным стволом.

По действующему законодательству "общее количество приобретенного гражданином РФ охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - пять единиц, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, за исключением случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования". В соответствующей статье планируется прописать, что владеть можно будет 10 единицами гладкоствольного и нарезного оружия.

Кроме того, согласно законопроекту, компании, занимающиеся производством патронов к оружию, могут получить право приобретать оружие, для которого предназначены эти патроны. "Перечень предприятий, занимающихся производством патронов и имеющих право на приобретение боевого ручного стрелкового оружия, к которому они производят патроны, а также порядок и нормы приобретения указанного оружия определяются правительством РФ", - говорится в подготовленном законопроекте.

Также депутаты считают необходимым прописать понятие "сервисное обслуживание оружия". Под ним будет подразумеваться "деятельность юридических лиц, включающая чистку, смазку оружия, регулировку прицельных приспособлений, регулировку ударно-спускового механизма, замену комплектующих деталей оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, и иные действия, на осуществление которых не требуется получение разрешения или лицензии в соответствии с законом". В случае принятия новые нормы вступят в силу через полгода после официального опубликования.

Расширение рынка сбыта

Как пояснил Валеев, законопроект "направлен на расширение рынка сбыта оружия производителем". "Санкции поставили серьезную преграду для сбыта оружия, в частности концерну "Калашников", - констатировал он. - В связи с этим они вышли с предложениями".

Затем, продолжил политик, состоялось заседание рабочей группы с участием заинтересованных министерств и ведомств: Минпромторга, Минобороны, Росгвардии и др. "Мы обсудили эти предложения и пришли к выводу, что часть из них может быть поддержана", - подтвердил он.

Отвечая на вопрос, не приведет ли реализация данных норм к росту числа инцидентов с применением огнестрельного оружия, Валеев выразил уверенность, что инициатива не имеет к ним отношения. "Фактов совершения преступлений владельцами зарегистрированного оружия значительно меньше, чем с использованием нелегального оружия", - подчеркнул он. "Речь идет о контроле за соблюдением требований к владению оружия и своевременном его изъятии, когда есть такие нарушения", - добавил он. "Мы не видим таких рисков", - заключил первый зампред профильного комитета Госдумы.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра стрелкового оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция концерна поставляется в более чем 20 стран. Она включает бренды "Калашников" (боевое оружие), "Байкал" (охотничье и гражданское оружие), "Ижмаш" (спортивное оружие).