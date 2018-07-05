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ФАС грозит страховщикам "большими штрафами" за навязывание допуслуг при оформлении ОСАГО

Экономика и бизнес
5 июля, 14:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, июля. /ТАСС

Глава ведомства Игорь Артемьев посоветовал гражданам, попавшим в подобную ситуацию, обращаться с жалобами в антимонопольные органы

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КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет штрафовать за навязывание дополнительных страховых услуг при оформлении полисов ОСАГО, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"У нас богатая практика, десятки и сотни дел по России, и во всех мы выиграли в судах. Мы пресекали и будем пресекать такое навязывание. Компании, которые будут делать это дальше, будут платить очень большие штрафы", - сказал он журналистам.

По словам Артемьева, навязывание дополнительных страховых услуг или завышение тарифов при автостраховании - распространенная практика. Он посоветовал в подобных случаях обращаться с жалобами в антимонопольные органы.

Артемьев в четверг находится в Красноярске. Он подписал с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом соглашение о развитии конкуренции в регионе.

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