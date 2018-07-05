Зампред ВТБ предложила развивать технологии кибербезопасности в рамках Ассоциации Финтех

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Замглавы ВТБ Ольга Дергунова предложила развивать технологии межбанковского информационного обмена о киберугрозах на базе тестовой площадки, которая может работать в созданной Банком России Ассоциации Финтех. Об этом она сообщила в рамках Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.

Сейчас российские банки обмениваются информацией о киберугрозах в рамках созданного Банком России в 2015 году центра мониторинга и обмена информацией об угрозах в компьютерной сфере (ФинЦерт). В июне 2018 года дочерняя компания Сбербанка "Бизон" представила аналогичный проект коммерческой платформы информационного обмена.

"Результаты реализации идеи создания общей песочницы с большой долей вклада больших банков в построение новых технологических решений (с тем чтобы разрабатывать решение и отдавать их быстро в рынок и все могли этим воспользоваться), - показали правильность такого подхода. И, может быть, правильно сделать такого же рода песочницу по информационной безопасности под эгидой Ассоциации Финтех, отработать механизм и отдать эту разработку регулятору со словами "берите, делайте, мы поддержим", - сказала Дергунова.

Главный вопрос в процессе обмена данными - это безопасность и ответственность того, кто эти данные накапливает, обрабатывает и потом возвращает остальным участникам в обезличенном виде для дальнейшего использования, отметила она. ФинЦерт, куда сейчас передают информацию об инцидентах участники финрынка, отвечает перед ними за целостность этих данных. "Мы все оперируем в одинаковом правовом поле, мы все понимаем, что то, что мы передаем не выйдет никуда, будет обезличено и вернется к нам в виде рекомендаций", - сказала Дергунова.

При этом, по ее словам, если на рынке появляется сервис, оказывающий платные услуги в дополнение к тем, которые оказывает регулятор, им точно будут пользоваться такие банки как ВТБ, Сбербанк и Газмпромбанк и другие, входящие в пятерку крупнейших. Вопрос в том, когда будет доступна эта услуга, что нужно сделать, чтобы она развилась, подчеркнула замглавы ВТБ. "При этом надо инвестировать в развитие отношений с регулятором, чтобы платформа которую нам предоставляет государство, на которую мы все полагаемся, тоже совершенствовалась", - подчеркнула она.