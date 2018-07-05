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Новый руководитель Корпорации развития Ставрополья намерен привлечь инвестиции в регион

Экономика и бизнес
5 июля, 13:25 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 5, июля. /ТАСС

Руслан Аттаев ранее был руководителем ООО "Перспектива"

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ПЯТИГОРСК, 5 июля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности Генерального директора ГУП СК "Корпорация развития Ставропольского края" назначен Руслан Аттаев, сообщает в четверг пресс-служба корпорации.

Ранее Руслан Аттаев руководил ООО "Перспектива", которая занималась оптовой торговлей нефтепродуктами и сельскохозяйственной продукцией. Также он стоял у истоков формирования рынка газомоторного топлива в крае, успешно реализовал сетевой проект в данной отрасли.

"Ставропольский край - регион с высоким инвестиционным потенциалом, опираясь на который мы должны добиться прогрессивных результатов в работе с бизнесом, привлечения новых вложений в региональную экономику. Убежден, что таких результатов от Корпорации ждут не только губернатор и правительство края, но и предпринимательское сообщество, жители Ставрополья", - отметил Аттаев, слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщалось, в апреле прежний руководитель корпорации Заур Абдурахимов был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие возбудило уголовное дело против чиновника по части 4 статьи УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Корпорация развития Ставропольского края создана правительством Ставропольского края 12 октября 2015 года для развития экономического потенциала и привлечения инвестиций в приоритетные отрасли региона. Одним из основных направлений деятельности Корпорации развития стала координация деятельности по созданию региональных парков и деятельности резидентов региональных парков. Общий объем инвестиций по проектам, реализованным совместно с Корпорацией развития, составляет более 26 млрд рублей. В развитие промышленной и транспортной инфраструктуры вложено более 4 млрд рублей.

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