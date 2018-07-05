Исследование: ЧМ-2018 поможет ускорить рост экономики РФ до темпов выше среднемировых

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года может косвенно помочь выполнению задачи, сформулированной в майском указе президента РФ, по ускорению темпов роста ВВП России до уровня выше среднемирового значения, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе".

По мнению экспертов ВШЭ, для выхода к 2025 году на темпы роста выше среднемировых (на уровне 3,8%) России необходимо ежегодное ускорение экономического роста примерно на 0,257 процентного пункта, если исходить из роста ВВП в 2018 году на 2%. "Тогда к 2025 году ВВП России вырастет в реальном выражении на 25,1%, а инвестиции при росте ежегодно на 5,2% достигнут 25% ВВП", - подсчитали эксперты.

"При этом, на наш взгляд, сам по себе ЧМ-2018 может помочь выполнению этих задач, но лишь опосредованно, прежде всего как важный элемент комплексной программы по расширению экспорта", - считают авторы исследования.

Они также пояснили, как в целом формируются издержки и финансовый результат спортивных мероприятий. По оценкам экспертов, затраты на чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры включают в себя, в первую очередь, расходы на инфраструктуру для размещения спортсменов, туристов и официальных лиц. Кроме того, гостиницы и спортивные объекты должны быть в транспортной доступности, что означает расходы на транспорт и транспортную инфраструктуру.

"Имеют место вложения собственно в строительство и ремонт стадионов - так как существующие до начала подготовки к чемпионату, как правило, не отвечают требованиям ФИФА. Отметим, что расходы на международные соревнования, как правило, всегда превышают первоначальные бюджеты, в частности, для Олимпиад с медианным коэффициентом в размере 1,55", - добавляют эксперты ВШЭ.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года. Указ предписывает правительству принять ряд мер для осуществления "прорывного научно- технологического и социально-экономического развития" России. Среди целей - вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции не более 4%, снижение уровня бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и другие.