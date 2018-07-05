Гутенев назвал мудрой позицию России по ответу на введение США пошлин на сталь и алюминий

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает мудрой позицию России, которая решила подать иск в ВТО вслед за странами ЕС и Китаем в связи с введением США пошлин на сталь и алюминий.

"Россия подает иск в ВТО вслед за Китаем и странами Европы. Мы здесь сохранили лицо, не забегали вперед и выдержали необходимую паузу", - сказал Гутенев ТАСС на просьбу рассказать об ответе правительства на запрос депутатов о принимаемых контрмерах в связи с введением США заградительных пошлин.

17 мая Госдума приняла протокольное поручение комитету по экономической политике запросить в правительстве информацию о мерах, принятых РФ в ответ на введение США санкций в отношении граждан РФ и российских юридических лиц. "Ответ получен, он достаточно общий, хотя нас интересовал конкретно этот вопрос", - сообщил также Гутенев. Вместе с тем, по его словам, заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина об иске в ВТО "стало вполне исчерпывающим".

Причем, на взгляд Гутенева, такая позиция является "наиболее мудрой", при которой Россия "несет наименьшие потери". "Было оправданно галантно пропустить вперед китайцев и европейцев и проверить на прочность союзнические отношения с США, а затем послать в ВТО такой же зеркальный иск. Мы и так находимся на переднем крае борьбы и выступаем в качестве раздражителя, который получает основную порцию давления со стороны Америки. В этом случае это было бы нецелесообразно", - считает замглавы комитета.

"Если вопрос решится положительно, мы получим свой профицит, а если нет, то новый виток торговой войны затронет в первую очередь не нас", - заключил депутат.

Иск в ВТО

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования заградительных пошлин, введенных США на сталь и алюминий. Также РФ запросила консультации с США в рамках процедуры разрешения споров в ВТО, сообщил ранее Орешкин.

США ввели пошлины с 23 марта 2018 года. Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины, напомнил Орешкин.

Министр добавил, что, кроме России, иски к США в ВТО ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

Консультации с США станут первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО. Она предусмотрена для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования претензий. "Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", - указал глава Минэкономразвития.