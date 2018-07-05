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Сенатор Мельниченко заявил, что развитие СМП и авиации должно стать приоритетом в Арктике

Экономика и бизнес
5 июля, 13:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Николай Сытарь

Олег Мельниченко отметил, что считает "абсолютно правильным решением создать координационный межведомственный орган" для решения этих вопросов

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МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Развитие Северного морского пути и региональной авиации должны стать ключевыми приоритетами работы в Арктике для нового координационного органа, который планирует создать правительство РФ. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

В четверг 5 июля вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что правительство РФ создаст координационный орган для решения задач по развитию Крайнего Севера. Согласно распределению обязанностей в правительстве нового созыва, вице-премьер Трутнев будет отвечать за социально-экономическое развитие Дальнего Востока и российской Арктики.

"В Арктике накопился целый ряд проблем, и я считаю абсолютно правильным решением создать координационный межведомственный орган для их решения. Нужно сосредоточиться на двух блоках вопросов. Во-первых, развитие - Северный морской путь, строительство и модернизация опорных точек Крайнего Севера, развитие малой авиации и транспортной связи не только с Москвой, но и между северными регионами. Во-вторых, улучшение условий жизни людей в Арктике: контроль тарифов на услуги ЖКХ и энергию для населения и предприятий, стоимость жилья и другие насущные вопросы", - сказал Мельниченко.

Он отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности координационного органа также должно стать решение вопросов природопользования и сохранения хрупкой экосистемы Крайнего Севера.

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