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AliExpress запустил в России Taobao

Экономика и бизнес
5 июля, 13:20 UTC+3

В первую очередь для покупателей станут доступны около 3 млн товаров из категорий одежды, продукции для детей и аксессуаров для техники

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Vincent Thian

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. AliExpress с 5 июля в тестовом режиме запустил в России канал с товарами китайского маркетплейса Taobao, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя Alibaba Group.

По замечанию генерального директора AliExpress в России Лю Вея, хотя Taobao не был представлен в России, его ассортимент часто перепродавался здесь.

В первую очередь для покупателей станут доступны около 3 млн товаров из категорий одежды, продукции для детей и аксессуаров для техники. Это порядка 10% от товарного наполнения AliExpress, говорится в публикации.

Сроки доставки товаров с Taobao составят для крупных российских городов от восьми дней, ей займется логистическая компания Cainiao (входит в Alibaba Group).

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.

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