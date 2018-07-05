AliExpress запустил в России Taobao

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. AliExpress с 5 июля в тестовом режиме запустил в России канал с товарами китайского маркетплейса Taobao, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя Alibaba Group.

По замечанию генерального директора AliExpress в России Лю Вея, хотя Taobao не был представлен в России, его ассортимент часто перепродавался здесь.

В первую очередь для покупателей станут доступны около 3 млн товаров из категорий одежды, продукции для детей и аксессуаров для техники. Это порядка 10% от товарного наполнения AliExpress, говорится в публикации.

Сроки доставки товаров с Taobao составят для крупных российских городов от восьми дней, ей займется логистическая компания Cainiao (входит в Alibaba Group).

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao.