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Сбербанк: большинство жертв финансовых мошенников теряют средства из-за невнимательности

Экономика и бизнес
5 июля, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, инструменты воздействия на людей становятся все сложнее и эффективнее

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Невнимательность клиентов становится причиной краж средств с их счетов в 80% случаев. Об этом сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности.

"Последние два - три месяца наш искусственный интеллект фиксирует, что порядка в 80% случаев (среди общего числа потерь средств со счетов клиентов - прим. ТАСС) люди сами подходят к банкомату и под воздействием каких-то слов некоего абонента слушаются и выполняют команды по переводу средств по указанным мошенниками реквизитам", - сказал он.

На технологии социальной инженерии (побуждение жертвы совершить нужные мошеннику действия путем злоупотребления доверием) приходится более 90% краж средств клиентов Сбербанка. Причем эта цифра растет, а инструменты воздействия на людей становятся все сложнее и эффективнее, говорит Кузнецов.

"Социальная инженерия - это сегодня не просто воровство паролей", - сказал он. Однако наметившийся прогресс в межведомственном взаимодействии с правоохранительными органами позволяет рассчитывать на повышение результативности борьбы с этим злом, надеется зампред Сбербанка.

Небрежность и невнимательность в Интернете

Человеческий фактор является существенной киберугрозой не только для компаний финсектора и их клиентов. Накануне стало известно, что в открытом доступе оказались файлы пользователей сервисов Google Docs и Google Drive с личными данными физлиц, включая пароли и номера телефонов. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что некоторые открытые через поиск "Яндекс" файлы, размещенные на этих сервисах, можно редактировать - они находились в общем доступе без пароля.

По мнению экспертов, причиной их появления в результатах выдач по поисковым запросам стала халатность пользователей Google Docs и Google Drive. При создании файлов в этих хранилищах они фактически предоставляли доступ к ним другим пользователям, выбирая в настройках доступа выбран режим "доступ по ссылке" и режим доступа "общедоступно для поиска и просмотра". В этом случае информация в файлах могла индексироваться поисковыми машинами.

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