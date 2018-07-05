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В Совфеде предложили снять с жильцов домов обязанность самим устанавливать счетчики

Экономика и бизнес
5 июля, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июль. /ТАСС

Нововведение коснется водо-, газо- и электросчетчиков

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 июль. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации направила в правительство текст законопроекта, которым предлагается закрепить обязанность по установке и обслуживанию счетчиков воды, газа и электричества в домах за ресурсоснабжающими организациями, освободив от нее самих жильцов.

Об этом в четверг журналистам сообщил председатель комитета верхней палаты по социальной политике Валерий Рязанский.

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Сенатор напомнил, что сейчас время работы счетчиков от одной проверки до другой составляет примерно 4-6 лет, причем иногда нужно проверять все приборы учета в квартире одновременно. "Гражданам приходится все это не только оплачивать, так как параллельно они получают угрозы об изменениях в тарифах в случае невыполнения поверки счетчиков, как раз сейчас массово стали поступать в адрес граждан такие "письма счастья", но и тратить уйму времени в хлопотах по инстанциям", - отметил законодатель.

Он указал на то, что проверка лишь газового счетчика может обойтись примерно в 5-8 тыс. рублей, не говоря о затратах по времени.

"В проекте федерального закона мы предлагаем обязать ресурсоснабжающие организации самим устанавливать приборы учета воды, газа, электроэнергии и теплоэнергии, самостоятельно их проверять и обслуживать, а также организовать учет объема и качества поставляемых энергетических ресурсов с возможностью дистанционного снятия показаний и автоматизированной обработки данных", - пояснил Рязанский.

По его словам, за жильцами нужно сохранить лишь обязанность по своевременной оплате счетов за коммунальные услуги. Текст инициативы направлен в правительство, ее разработчики держат данный вопрос на контроле, заверил глава комитета СФ. Кроме того, на одном из ближайших заседаний палаты в рамках "правительственного часа" данный вопрос парламентарии хотят поставить перед министром энергетики Александром Новаком.

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