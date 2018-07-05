Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полтавченко ждет ускорения темпа социально-экономического развития Петербурга в 2019 году

Экономика и бизнес
5 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Губернатор города добавил, что формирование бюджета города на 2019 и последующие годы идет с учетом задач, поставленных в майском указе президента

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассчитывает, что социально-экономическое развитие города в 2019 году превысит темпы 2017-го. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Смотрите также

Майский указ - 2018

"Сейчас идет работа над формированием бюджета на 2019 и последующие годы <...> Формирование бюджета идет именно под задачи, которые поставлены в майском указе [президента], - доложил губернатор. - Поэтому я думаю, что мы должны сработать не хуже, чем в 2017 году. Скорее всего, даже лучше". По словам Полтавченко, власти уже утвердили стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года. "В принципе в план мероприятий по реализации стратегии мы заложили все положения вашего указа от 12 мая, в том числе и индикаторы", - доложил он.

По словам Полтавченко, рост промышленного производства города уже составил 3,5%. "Чуть пониже растет розничный торговый оборот, платные услуги для населения, это говорит об оживлении экономики", - добавил он. Кроме того, собственные доходы Санкт-Петербурга выросли примерно на 10%. "Стабильный, пусть не такой скачкообразный, но рост экономики идет, - констатировал Полтавченко. - Думаю, что мы сработаем даже лучше, чем в 2017 году".

Инвестиции в основной капитал за первый квартал 2018 года составили 82 млрд рублей, информировал губернатор. "Думаю, эта сумма будет так же, как и в прошлом году, - считает глава города. - Мы неплохо сработали, 658 млрд рублей в основной капитал привлекли. Это больше, чем бюджет региона".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Майский указ — 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
2
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости