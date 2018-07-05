Полтавченко ждет ускорения темпа социально-экономического развития Петербурга в 2019 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассчитывает, что социально-экономическое развитие города в 2019 году превысит темпы 2017-го. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас идет работа над формированием бюджета на 2019 и последующие годы <...> Формирование бюджета идет именно под задачи, которые поставлены в майском указе [президента], - доложил губернатор. - Поэтому я думаю, что мы должны сработать не хуже, чем в 2017 году. Скорее всего, даже лучше". По словам Полтавченко, власти уже утвердили стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года. "В принципе в план мероприятий по реализации стратегии мы заложили все положения вашего указа от 12 мая, в том числе и индикаторы", - доложил он.

По словам Полтавченко, рост промышленного производства города уже составил 3,5%. "Чуть пониже растет розничный торговый оборот, платные услуги для населения, это говорит об оживлении экономики", - добавил он. Кроме того, собственные доходы Санкт-Петербурга выросли примерно на 10%. "Стабильный, пусть не такой скачкообразный, но рост экономики идет, - констатировал Полтавченко. - Думаю, что мы сработаем даже лучше, чем в 2017 году".

Инвестиции в основной капитал за первый квартал 2018 года составили 82 млрд рублей, информировал губернатор. "Думаю, эта сумма будет так же, как и в прошлом году, - считает глава города. - Мы неплохо сработали, 658 млрд рублей в основной капитал привлекли. Это больше, чем бюджет региона".