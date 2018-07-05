В Новгородской области на месте заброшенных заводов появятся новые промышленные площадки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Новгородские власти намерены создать промышленные площадки в каждом районе региона для привлечения новых инвесторов. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр промышленности и торговли Новгородской области Илья Маленко.

Как ожидается, такие площадки будут созданы в том числе за счет реконструкции старых заброшенных заводов. Десять территорий, создание которых власти обещают завершить к концу года, представляют собой земельные участки площадью 1,5 га с необходимой инфраструктурой. "Наша задача - создать готовые пакетные предложения, заточенные под промышленность", - пояснил Илья Маленко.

По словам министра, территории заброшенных предприятий вполне могут стать удачным местом для новых промплощадок. "Например, на базе обанкротившегося маловишерского завода "Электроаппарат" вполне реально создать промышленную площадку, - рассказал Маленко. - Там есть здания, коммуникации. Нужно только провести инвентаризацию и сделать минимальные вложения".