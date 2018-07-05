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Госдума приняла в I чтении проект об обнулении пошлины за электронную регистрацию юрлиц

Экономика и бизнес
5 июля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Сейчас пошлина составляет 4 тыс. рублей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обнулении госпошлины при подаче заявления на регистрацию юридического лица и ИП, а также ликвидацию и реорганизацию юрлиц и ИП в электронном виде.

Законопроект был инициирован правительством.

Сейчас за государственную регистрацию юрлиц уплачивается государственная пошлина в размерах 4 тыс. руб. и 800 руб. за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. За реорганизацию и ликвидацию юридического лица госпошлина уплачивается в размере 800 руб., а за прекращение физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - в размере 160 руб.

"Снижение размера государственной пошлины "до нуля" при подаче заявления для госрегистрации, в том числе юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, в форме электронного документа будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за совершением вышеуказанных действий в электронной форме, а также сокращению издержек юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с открытием и деятельностью малого и среднего бизнеса, вовлечению большего количества граждан в предпринимательскую деятельность", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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