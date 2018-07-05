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Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику

Экономика и бизнес
5 июля, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Начало движения поездов по Крымскому мосту запланировано на декабрь 2019 года

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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"Темпы нас устраивают, график строительства соблюдается. Буквально на прошлой неделе мы с подрядчиками сверялись по поводу этих темпов строительства. Все происходит по заранее запланированному графику", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможной досрочной сдаче железнодорожной части в эксплуатацию, Дитрих сказал: "Сейчас о возможном сокращении срока я бы говорить не стал. Мы говорим о том, что сроки готовности объекта в целом, с подходами, определены, мы в эти сроки укладываемся".

Строители Крымского моста ввели его автодорожную часть в эксплуатацию со значительным опережением - в мае 2018 года. Сейчас проезд открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе - в конце 2018 года. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

Начало движения поездов по Крымскому мосту запланировано на декабрь 2019 года.

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Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий.

В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж". Работу по проектированию выполняет АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург".

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года сразу после получения положительного заключения по проекту от ФАУ "Главгосэкспертиза" и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".

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