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Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов

Экономика и бизнес
5 июля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В госкорпорации сообщили, что в рамках британского авиасалона запрещена демонстрация российских технологий военного и двойного назначения в любом виде

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Зрители на авиасалоне "Фарнборо"

Зрители на авиасалоне "Фарнборо"

© EPA/HANNAH MCKAY

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" не примет участие в британском авиасалоне "Фарнборо" из-за дискриминационных действий его организаторов, запретившим даже в виде презентационных материалов демонстрировать российскую продукцию, сообщил ТАСС представитель госкорпорации.

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"Конечно, эта ситуация связана с санкциями и в целом той позицией в отношении России, которая сегодня формируется в Великобритании. Официальных писем на этот счет не было, в неофициальных беседах нам было объявлено, что на "Фарнборо" ни в каком виде, даже в формате моделей, видеопрезентаций, не могут демонстрироваться российские технологии военного и двойного назначения, при этом "Рособоронэкспорт" они вообще не видят среди участников выставки - ни с какой продукцией, включая гражданскую. Иными словами, условия, которые выдвигают организаторы, являются дискриминационными и делают невозможным продвижение нашей продукции и развитие международных партнерств на этой площадке", - сказал собеседник агентства.

Представитель Ростеха отметил, что позиция Великобритании в этом вопросе является наиболее жесткой. Так, к примеру, организаторы международных выставок во Франции выдвигают значительно более мягкие условия. В этом году на Eurosatory присутствовала делегация "Рособоронэкспорта", проводила встречи и имела возможности для презентации российской продукции.

В этом году корпорация принимает участие более чем в 40 международных выставках в разных регионах мира: Европе, Азии, Латинской Америке, добавил представитель корпорации.

Ранее стало известно, что организаторы "Фарнборо" объявили о запрете для России выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе салона, это решение принято в соответствии с инструкциями британской правительственной комиссии по экспортному контролю относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее. При этом там отметили, что гражданскую технику из России на авиасалоне ждут.

В 2016 году участие российской делегации в авиасалоне в Фарнборо было минимальным. Так, Роскосмос, хотя и отправил делегацию, экспозицию не представил. Также о нежелании принимать участие в "Фарнборо" тогда заявили в компании "Рособоронэкспорт".

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