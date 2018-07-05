Минтранс планирует развивать межрегиональные авиаперевозки через хаб в Сибири

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует развивать внутренние перевозки в том числе через возможное создание авиационного хаба в Сибири. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, это одна из мер для увеличения доли внутренних авиарейсов, выполняемых в обход Москвы, до 50%.

Создание авиационного хаба в Сибири может войти в магистральный план развития и модернизации транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы, разрабатываемый в рамках обновленных майских указов президента, пояснил он.

"Транспортная часть [плана] - это девять проектов. Первое - региональные перевозки, увеличение межрегиональных перелетов, минуя Москву, до половины. Именно с этой точки зрения мы обсуждали создание хаба в Сибири", - сказал он.

Министр также напомнил, что Минтранс для развития межрегиональных перевозок планирует реконструировать и построить более 60 аэропортов на Дальнем Востоке, включая малые аэродромы на труднодоступных территориях. "63 таких аэродрома мы сегодня запланировали включить в этот проект", - добавил Дитрих.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым поручил начать практическую проработку вопросов развития комплекса сибирских аэропортов, расположенных в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерово и Иркутске.

План развития транспортной инфраструктуры

Министр напомнил, что также в план входят проект по развитию Севморпути (увеличение объема грузов до 80 млн тонн к 2024 году), развитие мощностей морских портов, автодорога Европа - Западный Китай, развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. Также в план входят сокращение до семи дней срока доставки контейнеров из Владивостока до Западной границы РФ, увеличение транзитного потока контейнеров в четыре раза и развитие внутренних водных путей.

"Это девять проектов, которые мы будем развивать, каждый из них будет расшифрован в паспорте проекта, каждый из них будет иметь собственного руководителя проекта, будет реализован на принципах проектного управления", - добавил он.