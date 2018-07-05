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Путин 6 июля выступит на международном конгрессе по кибербезопасности

Экономика и бизнес
5 июля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Также в форуме примут участие руководители крупнейших российских и иностранных компаний

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 июля выступит на международном конгрессе Сбербанка России по кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин выступит на международном конгрессе Сбербанка России по кибербезопасности - межотраслевой площадке, способствующей глобальному диалогу по самым острым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и цифровизации", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, представители федеральных органов власти РФ и мировые эксперты.

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