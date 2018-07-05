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Меркель заявила, что ЕС все еще работает над общей позицией по пошлинам

Экономика и бизнес
5 июля, 15:18 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, июля. /ТАСС

Канцлер Германии ранее неоднократно говорила о том, что Берлин выступает за сокращение любых пошлин в области торговли

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БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Переговоры о снижении пошлин на товары, в том числе на автомобили, нужно вести только в том случае, если у Евросоюза будет общая позиция на этот счет. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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"Мы нуждаемся в единстве на европейском уровне, если хотим вести переговоры по теме пошлин, к примеру, в области автомобилей. Нужна общая европейская позиция. Над тем, есть ли она, еще ведется работа", - сказала канцлер.

После этого, по ее словам, можно будет говорить о снижении пошлин, но в более широком контексте - не только с США, но и с другими странами в рамках Всемирной торговой организации. "В противном случае это не соответствовало бы [духу] ВТО", - сказала она.

Ранее Меркель неоднократно говорила о том, что Германия выступает за сокращение любых пошлин в области торговли.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе написал в Twitter, что Соединенные Штаты введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Брюссель не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Ранее США ввели пошлины на поставляемые из ЕС сталь и алюминий.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Орбан, Виктор Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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