В ГД заявили, что рост цен на жилье не может обосновываться нормами закона о дольщиках

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Соавтор нового закона о долевом строительстве, председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев не исключил подачу жалоб в ФАС на застройщиков, объясняющих рост цен на жилье изменением законодательства. Об этом он заявил журналистам в четверг на пресс-конференции.

"Если мы будем встречать факты такой спекуляции, когда случаи повышения цены на уже реализуемые проекты обосновываются изменением законодательства, мы будем обращаться в ФАС по этим случаям", - сказал он. Николаев добавил, что несколько таких случаев уже зафиксировано, в данный момент собирается дополнительная информация. Вместе с тем, рост цен из-за конкурентных преимуществ проектов не является основанием для претензий, пояснил депутат.

"Я не вижу ни одного объективного обоснования, чтобы цены повысились. Да, приняли новый закон, но единственное (что изменилось для текущих проектов - прим. ТАСС) - открытие отдельного банковского счета на каждое разрешение на строительство", - добавил Николаев.

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Новая система подразумевает ,что покупатель отдает деньги не напрямую в кассу застройщику, а в уполномоченный банк, который хранит их и отдает девелоперу только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Название этого типа счета произошло от английского - escrow account - счет для временного хранения денег до момента выплаты с заранее известным назначением.