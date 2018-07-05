В Петрозаводске экономический форум "Диалог бизнеса и власти" собрал более 400 участников

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. /ТАСС/. Первый экономический форум "Диалог бизнеса и власти" открылся в Петрозаводском государственном университете и собрал более 400 участников, среди которых предприниматели и чиновники. Мероприятие призвано повысить инвестиционную привлекательность региона, сообщил в четверг на открытии форума глава республики Артур Парфенчиков.

"То, что Карелия находится на 56 месте Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, нас не устраивает. Задачи мы себе должны ставить самые амбициозные, потому что у нас имеются объективные преимущества: компетенции, география, история. Мы надеемся, что по итогам 2018 года республика серьезно продвинется в рейтинге, в том числе и благодаря сегодняшнему экономическому форуму, благодаря тем идеям и предложениям, которые будут здесь озвучены", - сказал Артур Парфенчиков на пленарном заседании.

Как уточнили ТАСС в министерстве экономического развития и промышленности республики, форум собрал более 400 представители федеральных и республиканских органов власти, предпринимательского сообщества и общественных организаций. По мнению Парфенчикова, на форуме бизнес- сообщество сможет не только получить полную информацию о мерах господдержки, но и обсудить актуальные проблемы.

Как сказал вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов, в республике активно меняется законодательство по поддержке малого и среднего бизнеса, появляются новые меры поддержки. В частности, недавно предприниматели получили право компенсировать часть затрат на подключение к электросетям, на создание гостевых домов и их реконструкцию, а также сертификацию продукцию. С сентября 2017 года в Карелии введены "налоговые каникулы" для малого бизнеса, с апреля 2018 года снизились тарифы на электроэнергию, также формируются привлекательные для инвесторов земельные участки.

"В настоящее время ведется регистрация Фонда развития промышленности, и уже с августа месяца у нас будет еще один мощный финансовый институт поддержки, который будет предоставлять кредиты производственникам и среднему бизнесу от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых", - отметил Родионов.

Программа форума также включает проведение круглых столов, на которых участники обсуждают вопросы инвестиционной политики, тарифного регулирования и налоговое законодательство.