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Общественный совет при Минтруде поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста

Экономика и бизнес
5 июля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Члены Общественного совета приняли решение поддержать предложение правительства при условии проработки возможных рисков в различных сферах, в том числе на рынке труда и в здравоохранении

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Общественный совет при Минтруде РФ рассмотрел и поддержал законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста, сообщила в четверг пресс-служба Минтруда.

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"Члены Общественного совета согласились, что вопрос подобных изменений в пенсионной системе назрел давно. Члены Общественного совета приняли решение поддержать предложение правительства России по изменению возраста выхода на пенсию при условии проработки возможных рисков в различных сферах, в том числе на рынке труда и в здравоохранении", - говорится в сообщении.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, показатели продолжительности жизни и показатели, связанные с состоянием пенсионной системы, говорят о том, что сейчас этот шаг обязательно нужно сделать.

Топилин напомнил, что с 2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 года), у женщин - на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). К моменту завершения переходного периода, то есть когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года у мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, у женщин к 2034 году - на 7,64 года и составит 85,28 года.

Основной целью повышения общеустановленного возраста выхода на пенсию Топилин назвал повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. "Такая мера позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей в год, тогда как в предыдущие годы мы индексировали пенсии лишь на 300-500 рублей в год", - цитирует его пресс-служба.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

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Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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