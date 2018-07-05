Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корпорация развития Северного Кавказа вложит в пищевой комбинат в Чечне 50 млн рублей

Экономика и бизнес
5 июля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

На комбинате планируют создать холодильное производство, цех выпечки хлеба, линии по розливу соков и минеральной воды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 июля. Компания "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) вложит 50 млн рублей - четверть необходимого объема средств - в реконструкцию и строительство пищевого комбината в Урус-Мартановском районе Чечни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В прошлом году проект был включен в региональную подпрограмму госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Полученные средства инициатор проекта АО "Райпищекомбинат "Урус- Мартановский" направил на строительство производственных помещений. Благодаря поддержке корпорации инвестор в ближайшее время планирует закупить оборудование и запустить производство. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 209 млн рублей, в том числе объем участия КРСК - 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках проекта планируется создание холодильного производства, цеха выпечки хлеба, линии по розливу соков и минеральной воды. Предполагается, что оборот продовольственной продукции составит 2,35 млн тонн, хлебобулочных изделий - 0,79 тыс. тонн, свыше 451 тыс. декалитров безалкогольных напитков, 152 тыс. декалитров соков и 25,5 тонн чая.

"Руководством райпищекомбината "Урус-Мартановский" сформирована уникальная технологическая линия производства, позволяющая обеспечить предприятия розничной торговли свежей и экологически чистой продукцией по доступным ценам. Проект соответствует задачам госпрограммы "Развитие СКФО" на период до 2025 года и стратегии КРСК, является коммерчески эффективным, с показателями окупаемости менее шести лет, а также обладает выраженным социально- экономическим и мультипликативным эффектом", - цитирует пресс-служба слова генерального директора КРСК Сергея Харитонова.

Ранее Министерство РФ по делам Северного Кавказа сообщало о намерениях корпорации в 2018 году реализовать девять проектов стоимостью 7 млрд рублей. Среди них шесть проектов в сфере сельского хозяйства и три инвестпроекта в сфере промышленности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
3
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
4
Вернувшиеся с ЧМ-2018 польские болельщики отмечают превосходную организацию турнира в РФ
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости