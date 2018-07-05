Корпорация развития Северного Кавказа вложит в пищевой комбинат в Чечне 50 млн рублей

ТАСС, 5 июля. Компания "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) вложит 50 млн рублей - четверть необходимого объема средств - в реконструкцию и строительство пищевого комбината в Урус-Мартановском районе Чечни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В прошлом году проект был включен в региональную подпрограмму госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Полученные средства инициатор проекта АО "Райпищекомбинат "Урус- Мартановский" направил на строительство производственных помещений. Благодаря поддержке корпорации инвестор в ближайшее время планирует закупить оборудование и запустить производство. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 209 млн рублей, в том числе объем участия КРСК - 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках проекта планируется создание холодильного производства, цеха выпечки хлеба, линии по розливу соков и минеральной воды. Предполагается, что оборот продовольственной продукции составит 2,35 млн тонн, хлебобулочных изделий - 0,79 тыс. тонн, свыше 451 тыс. декалитров безалкогольных напитков, 152 тыс. декалитров соков и 25,5 тонн чая.

"Руководством райпищекомбината "Урус-Мартановский" сформирована уникальная технологическая линия производства, позволяющая обеспечить предприятия розничной торговли свежей и экологически чистой продукцией по доступным ценам. Проект соответствует задачам госпрограммы "Развитие СКФО" на период до 2025 года и стратегии КРСК, является коммерчески эффективным, с показателями окупаемости менее шести лет, а также обладает выраженным социально- экономическим и мультипликативным эффектом", - цитирует пресс-служба слова генерального директора КРСК Сергея Харитонова.

Ранее Министерство РФ по делам Северного Кавказа сообщало о намерениях корпорации в 2018 году реализовать девять проектов стоимостью 7 млрд рублей. Среди них шесть проектов в сфере сельского хозяйства и три инвестпроекта в сфере промышленности.