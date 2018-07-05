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Международные резервы РФ за неделю снизились до $455,5 млрд

Экономика и бизнес
5 июля, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Как отметил Банк России, снижение резервов произошло вследствие отрицательной переоценки, частично скомпенсированной приобретением иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 29 июня составили $455,5 млрд, что на $0,8 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отметил регулятор, снижение резервов произошло вследствие главным образом отрицательной переоценки, частично скомпенсированной приобретением иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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