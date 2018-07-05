Подмосковье перечислит 3 млрд рублей в Фонд защиты дольщиков

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла поправки в бюджет Подмосковья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, согласно которым 3 млрд рублей будут направлены в Фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Из дополнительных расходов 3 млрд рублей будут направлены на межбюджетный трансферт в федеральный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства для создания системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эти средства будут направлены в рамках подпрограммы "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" через министерство строительного комплекса Подмосковья, следует из сопроводительных документов к поправкам в бюджет.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заявлял, что помощь областного и федерального бюджетов понадобится для завершения проблемных объектов подмосковного застройщика Urban Group, поскольку средств Фонда защиты прав дольщиков на это не хватит.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая он объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Также было остановлено строительство домов. Urban Group имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков.