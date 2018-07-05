Казначейство в ноябре начнет проводить операции валютного свопа на Мосбирже

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральное казначейство осенью приступит к осуществлению операций валютный своп на Московской бирже. Об этом сообщил журналистам глава Казначейства Роман Артюхин.

"У нас сейчас идет проработка механизмов. В октябре у нас, по всей видимости, тест будет проведен, и в ноябре первая сделка", - сказал он.

Вопрос о суммах таких операций будет решен позднее.

"Когда Казначейство придет на рынок валютных свопов, то оно поменяет качество продукта. Например в силу срока, потому что сейчас рынок валютного свопа сосредоточен в самом коротком сроке - овертайм (однодневные сделки). Думаю, если Казначейство последует своей стандартной тактике размещения, когда сочетаются различные сроки, то надеюсь, и срок свопа начнет удлиняться. И к этим удлиненным срокам присоединятся и другие участники", - добавил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Валютный своп - это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на определенные даты.