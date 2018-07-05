Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казначейство снизит требования к банкам для размещения бюджетных средств

Экономика и бизнес
5 июля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В результате утроится количество кредитных организаций, которые смогут участвовать в аукционах по размещению средств бюджета на депозитах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральное казначейство с 16 июля существенно снизит требования к банкам, на депозитах которых будет размещать средства федерального бюджета.

Об этом заявил журналистам замглавы Казначейства Станислав Прокофьев.

"С 16 июля в силу вступает первый пакет изменений, который касается требований к капиталу банка. Сейчас для размещения средств федерального бюджета банку необходимо иметь капитал свыше 250 млрд рублей. Эта цифра будет снижена до 25 млрд рублей, то есть в десять раз, для частных банков. Для банков с госучастием - капитал должен быть от 100 млрд рублей", - рассказал Прокофьев.

Второе изменение коснется рейтингов банков: сейчас кредитной организации нужно иметь рейтинги двух российских агентств - АКРА и "Эксперт РА" - на уровне "А+". Это требование будет снижено до "А-". "Действующим требованиям соответствуют семь банков, но активно из них участвуют в депозитах четыре", - пояснил Прокофьев.

В результате новых требований количество банков, которые смогут участвовать в аукционах по размещению средств федерального бюджета на депозитах, утроится и составит около 20 кредитных организаций. А еще примерно 10 банков окажутся "в одном шаге" от того, чтобы соответствовать требованиям, резюмировал замглавы Казначейства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
4
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
5
Умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости