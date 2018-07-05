Казначейство снизит требования к банкам для размещения бюджетных средств

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральное казначейство с 16 июля существенно снизит требования к банкам, на депозитах которых будет размещать средства федерального бюджета.

Об этом заявил журналистам замглавы Казначейства Станислав Прокофьев.

"С 16 июля в силу вступает первый пакет изменений, который касается требований к капиталу банка. Сейчас для размещения средств федерального бюджета банку необходимо иметь капитал свыше 250 млрд рублей. Эта цифра будет снижена до 25 млрд рублей, то есть в десять раз, для частных банков. Для банков с госучастием - капитал должен быть от 100 млрд рублей", - рассказал Прокофьев.

Второе изменение коснется рейтингов банков: сейчас кредитной организации нужно иметь рейтинги двух российских агентств - АКРА и "Эксперт РА" - на уровне "А+". Это требование будет снижено до "А-". "Действующим требованиям соответствуют семь банков, но активно из них участвуют в депозитах четыре", - пояснил Прокофьев.

В результате новых требований количество банков, которые смогут участвовать в аукционах по размещению средств федерального бюджета на депозитах, утроится и составит около 20 кредитных организаций. А еще примерно 10 банков окажутся "в одном шаге" от того, чтобы соответствовать требованиям, резюмировал замглавы Казначейства.