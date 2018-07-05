Девять делегаций из регионов КНР посетят Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Девять официальных делегаций из регионов Китая приедут на Российско-Китайское ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге с 10 по 12 июля. Об этом в четверг сообщил журналистам министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

"В этот раз на Российско-Китайском ЭКСПО будут присутствовать девять официальных делегаций из китайских регионов, мы подпишем соглашения. <...> Мы заключим те соглашения, по которым уверены, что будем двигаться в ближайшие годы, развивать их. <...> Каждый год появляются новые партнеры из китайских регионов", - сказал Козлов.

Министр добавил, что в этом году будет подписан протокол о сотрудничестве с городом центрального подчинения Чунцином. "Это новый регион, он определен китайской стороной. В свою очередь, Свердловская область определена Российской Федерацией как регион-партнер в рамках перекрестных годов российско-китайского межрегионального сотрудничества", - отметил он.

Генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин сообщила журналистам, что в выставке примут участие 184 предприятия. В частности, будут подписаны 14 соглашений о сотрудничестве между предприятиями и правительствами Свердловской области и города центрального подчинения Чунцина.

По ее словам, в этом году экспозиция выставки будет размещена на площади 8500 кв. метров, в том числе более 5500 кв. метров займут китайские экспонаты.

Российско-Китайское ЭКСПО создано на основе Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, проводившейся в 1990-2013 годы и получившей международную известность. В 2014 году Первое Российско-Китайское ЭКСПО посетили около 280 тысяч человек из 65 стран мира. Россию представляли руководители 12 федеральных ведомств и более 30 регионов, сотрудники ведущих госкорпораций.