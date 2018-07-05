Глава Ростуризма рассказал о сроках возвращения клиентов "Натали Турс" в РФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 500 туристов - клиентов туроператора "Натали Турс", который из-за финансовых проблем аннулировал все подтвержденные путевки и отменил чартерные программы в несколько стран, до конца этой недели вывезут в Россию, сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

В течение двух недель еще около 3000 человек вернутся домой.

"По линии туроператора "Натали Турс" за рубежом находятся 3590 человек, до конца недели будет возвращено на основании чартерной авиационной перевозки порядка 500 клиентов "Натали Турс". И в течение ближайших двух недель еще порядка 3000 человек тоже будут возвращены", - сказал Сафонов.

Он также добавил, что проблемы туроператора вызваны только деятельностью самой компании.

Сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев ранее заявлял, что к нехватке финансов привела совокупность факторов: сокращение спроса по зарубежным пляжным направлениям, в том числе на фоне чемпионата мира по футболу, затянувшийся конфликт с авиакомпанией "Трансаэро" и проблемы, возникшие еще в 2014 году на фоне ослабления курса рубля.

"Я думаю, что реальная проблема, конечно, состоит в коммерческой деятельности самого туроператора. <...> По нашему мнению, они неверно оценили конъюнктуру рынка - они ожидали существенный рост, но сейчас мы наблюдаем на рынке недостаточный спрос, и это привело к сокращению оборотных средств, к невозможности выполнения своих обязательств "Натали Турс". В данной ситуации виноват сам оператор и никто другой", - заявил Сафонов.

"Будет ли функционировать данный туроператор, в каком виде он будет функционировать - сейчас для нас не важно. Возвращение туристов - первоочередная для нас задача", - сказал он, отвечая на вопрос о будущем "Натали Турс".

"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне их низкого спроса. А 4 июля туроператор заявил, что из-за финансовых трудностей аннулирует все забронированные и оплаченные туристические путевки до 1 октября 2018 года. Компания уже начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры.

Сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев говорил, что проблемы туроператора вызваны совокупностью факторов: сокращение спроса по зарубежным пляжным направлениям, в том числе на фоне чемпионата мира по футболу в России, затянувшийся конфликт с авиакомпанией "Трансаэро" и ослабление курса рубля.

По данным Ростуризма, за границей сейчас находится 3,5 тыс. клиентов "Натали Турс". Как сообщал ранее ТАСС, данные о попытках выселить из отелей клиентов "Натали Турс", если они не произведут повторную оплату, поступали из Испании, Греции, Турции, Таиланда, с Кипра и Кубы.