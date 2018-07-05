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Глава Ростуризма рассказал о сроках возвращения клиентов "Натали Турс" в РФ

Экономика и бизнес
5 июля, 16:45 дата обновления: 5 июля, 17:59 UTC+3

Олег Сафонов отметил, что проблемы туроператора вызваны деятельностью самой компании

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 500 туристов - клиентов туроператора "Натали Турс", который из-за финансовых проблем аннулировал все подтвержденные путевки и отменил чартерные программы в несколько стран, до конца этой недели вывезут в Россию, сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

В течение двух недель еще около 3000 человек вернутся домой.

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"По линии туроператора "Натали Турс" за рубежом находятся 3590 человек, до конца недели будет возвращено на основании чартерной авиационной перевозки порядка 500 клиентов "Натали Турс". И в течение ближайших двух недель еще порядка 3000 человек тоже будут возвращены", - сказал Сафонов.

Он также добавил, что проблемы туроператора вызваны только деятельностью самой компании.

Сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев ранее заявлял, что к нехватке финансов привела совокупность факторов: сокращение спроса по зарубежным пляжным направлениям, в том числе на фоне чемпионата мира по футболу, затянувшийся конфликт с авиакомпанией "Трансаэро" и проблемы, возникшие еще в 2014 году на фоне ослабления курса рубля.

"Я думаю, что реальная проблема, конечно, состоит в коммерческой деятельности самого туроператора. <...> По нашему мнению, они неверно оценили конъюнктуру рынка - они ожидали существенный рост, но сейчас мы наблюдаем на рынке недостаточный спрос, и это привело к сокращению оборотных средств, к невозможности выполнения своих обязательств "Натали Турс". В данной ситуации виноват сам оператор и никто другой", - заявил Сафонов.

"Будет ли функционировать данный туроператор, в каком виде он будет функционировать - сейчас для нас не важно. Возвращение туристов - первоочередная для нас задача", - сказал он, отвечая на вопрос о будущем "Натали Турс".

"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне их низкого спроса. А 4 июля туроператор заявил, что из-за финансовых трудностей аннулирует все забронированные и оплаченные туристические путевки до 1 октября 2018 года. Компания уже начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры.

Сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев говорил, что проблемы туроператора вызваны совокупностью факторов: сокращение спроса по зарубежным пляжным направлениям, в том числе на фоне чемпионата мира по футболу в России, затянувшийся конфликт с авиакомпанией "Трансаэро" и ослабление курса рубля.

По данным Ростуризма, за границей сейчас находится 3,5 тыс. клиентов "Натали Турс". Как сообщал ранее ТАСС, данные о попытках выселить из отелей клиентов "Натали Турс", если они не произведут повторную оплату, поступали из Испании, Греции, Турции, Таиланда, с Кипра и Кубы.

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