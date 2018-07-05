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В Астраханской области заработал первый в ЮФО цех по производству кормов для прудовой рыбы

Экономика и бизнес
5 июля, 16:59 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 5, июля. /ТАСС

Новая продукция будет дешевле импортных аналогов в два раза

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АСТРАХАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Первый на юге России цех по производству гранулированных рыбных кормов для прудовой рыбы открылся в Камызякском районе Астраханской области. Новая продукция будет дешевле импортных аналогов в два раза, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора области.

"Предприниматель Михаил Дербасов открыл на своем предприятии "Наш огород" первый на юге России цех по производству экструдированных гранулированных кормов для прудовой рыбы. Мощность цеха - 1 тонна кормов в час и пока ориентирована на внутренний рынок для собственных нужд. Производство выгодное, так как по сравнению с импортными аналогами себестоимость гранул ниже в два раза", - уточнили в пресс-службе.

Астраханский рыбный корм, для производства которого используют яичную скорлупу, измельченное зерно, рыбный фарш, получается сытным и полезным: в нем содержится фосфор, кальций, натуральный рыбий жир и никакой химии, благодаря чему рыба быстро набирает в весе. Новый цех в четверг осмотрел губернатор региона Александр Жилкин, который заметил, что данный проект - "успешный пример программы импортозамещения". Например, все оборудование в цеху российского производства.

Предприятие "Наш огород" - одно из самых перспективных в регионе, на его территории расположены 72 га овощных и кормовых полей, ферма, овощехранилище и 1200 га прудов, где разводят щуку, судака, форель и осетровых. Также у предприятия есть своя сеть гастрономов.

По информации регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, в Астраханской области работают более 120 предприятий аквакультуры. Практически все рыбоводы закупают корм за пределами региона, в том числе из-за границы.

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