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"Мичуринская долина" в Тамбовской области станет пилотным проектом типа "интеграция плюс"

Экономика и бизнес
5 июля, 17:27 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 5, июля. /ТАСС

Проект инновационного центра предполагает создание в регионе условий для научных исследований и их последующей коммерциализации, инвестиции составят 12,5 млрд рублей

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ТАМБОВ, 5 июля. /ТАСС/. Инновационный центр "Мичуринская долина" в Тамбовской области может стать одним из первых в стране проектов в сфере АПК, работающих по принципу "интеграция плюс", который подразумевает объединение на одной площадке образования, науки и высокотехнологичного производства, сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона. Речь об этом шла на встрече губернатора Тамбовской области Александра Никитина и президента РАН Александра Сергеева.

"Этот принцип мы называем "интеграция плюс". Помимо образования и науки должен быть и заказчик, который поможет нам создать такое триединое сообщество. "Мичуринская долина" может стать одним из первых проектов в стране, работающих по принципу "интеграция плюс" в агропромышленном комплексе", - цитирует пресс-служба слова Александра Сергеева.

Он отметил, что Российская академия наук готова оказывать помощь тамбовскому проекту и продвигать его. В пресс-службе также уточнили, что поддержку инновационному научно-технологическому центру готовы оказать крупные агропромышленные холдинги, работающие в регионе - группа "Черкизово" и группа компаний "Русагро".

Проект "Мичуринская долина" предполагает создание в Тамбовской области площадок для научных исследований и их последующей коммерциализации, в нем предусмотрено 6 зон: выставочная, инновационного производства, логистики, технико-технологическая, научно-исследовательская, а также рекреационная жилая для сотрудников.

Начать реализацию проекта инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина" власти Тамбовской области планируют осенью 2018 года. Предполагаемые инвестиции составят 12,5 млрд рублей.

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