Власти Северной Осетии и ФАС будут развивать в регионе конкуренцию в предпринимательстве

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии заключили с федеральной антимонопольной службой соглашение о сотрудничестве по развитию предпринимательской деятельности и конкуренции в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Соглашение предполагает взаимодействие по широкому кругу вопросов: развитие и защита конкуренции, создание условий эффективности товарных рынков, повышение инвестиционной активности, содействие по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Также предполагаются взаимные консультации, встречи и тематические семинары", - говорится в сообщении.

Соглашение подписал премьер-министр региона Таймураз Тускаев и заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко. По словам Тускаева, соглашение позволит реализовывать товары, производимые на предприятиях Северной Осетии, на российских, а в дальнейшем и на зарубежных рынках. "Мы обладаем достаточным потенциалом трудовых и природных ресурсов, нужно включить инструменты государственного регулирования этих процессов, чтобы этот потенциал реализовать", - сказал он.

По содействии развитию конкуренции власти Северной Осетии также разработали дорожную карту. В ее рамках определены десять обязательных социально значимых рынков и два приоритетных для республики рынка - это сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, спектр услуг в сфере туризма.

В перспективе в дорожную карту планируется включить мероприятия, направленные на создание стимулов и условий для развития и поддержки хозяйствующих субъектов республики, развитие конкуренции при осуществлении государственных закупок.

"В Северной Осетии достигнуты высокие показатели конкуренции на рынке торговли лекарственных препаратов, и здесь в подавляющем количестве действуют частные аптечные сети. Но есть рынки, где нужно четко прописать мероприятия для того, чтобы поднять уровень конкуренции - это жилищно- коммунальные услуги, рынок услуг детского отдыха", - уточнил Доценко.