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Reuters: ЕС поддержал ограничение импорта стали

Экономика и бизнес
5 июля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Такой шаг направлен на поддержку традиционных поставок и эффективной конкуренции на рынке Евросоюза, сообщает агентство со ссылкой на представителя ЕК

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© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 5 июля. Страны Европейского союза проголосовали в четверг в поддержку предложенных Еврокомиссией (ЕК) временных мер, направленных на ограничение импорта стали в ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

"Целью этого является предотвращение негативных эффектов переориентации торговли и в то же время поддержание традиционных поставок и эффективной конкуренции на рынке ЕС", - приводит агентство слова представителя Еврокомиссии.

Предложенные ЕК меры предусматривают установление квоты и пошлины для предотвращения резкого роста импорта стали.

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