Reuters: ЕС поддержал ограничение импорта стали

ТАСС, 5 июля. Страны Европейского союза проголосовали в четверг в поддержку предложенных Еврокомиссией (ЕК) временных мер, направленных на ограничение импорта стали в ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

"Целью этого является предотвращение негативных эффектов переориентации торговли и в то же время поддержание традиционных поставок и эффективной конкуренции на рынке ЕС", - приводит агентство слова представителя Еврокомиссии.

Предложенные ЕК меры предусматривают установление квоты и пошлины для предотвращения резкого роста импорта стали.