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Boeing и Embraer договорились о создании СП по производству пассажирских самолетов

Экономика и бизнес
5 июля, 17:41 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 5, июля. /ТАСС

Стоимость нового совместного предприятия оценивается в $4,75 млрд

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing и бразильская Embraer подписали соглашение о взаимопонимании, которое предполагает создание совместного предприятия по производству самолетов гражданской авиации. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

По его данным, 80% акций будущей компании будут принадлежать Boeing, а 20% - Embraer. Стоимость нового СП оценивается в $4,75 млрд. Предполагается, что за 80% акций СП американская корпорация заплатит $3,8 млрд.

При этом договоренности по поводу некоторых финансовых деталей сделки еще не достигнуты. Предполагается, что это произойдет до конца 2019 года. Таким образом в ближайшие месяцы переговоры между Boeing и Embraer продолжатся.

Embraer - третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, насчитывает в своем штате около 18 тыс. человек. Наиболее востребованная продукция компании - самолеты, рассчитанные на 70-100 человек. Они эксплуатируются на маршрутах, на которых нецелесообразно использовать крупные лайнеры Boeing или Airbus.

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