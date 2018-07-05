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Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

Экономика и бизнес
5 июля, 17:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, июля. /ТАСС

Вашингтон и их партнеры готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами, отметил представитель Центрального командования ВС США капитан Билл Урбан

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ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Пентагон заявил в четверг, реагируя на угрозы со стороны Ирана, что готов обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

"США и их партнеры обеспечивают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель Центрального командования ВС США капитан Билл Урбан в ответ на просьбу прокомментировать высказывания иранских официальных лиц, касающиеся экспорта нефти через пролив.

Как сообщило в среду агентство Reuters, Корпус "стражей исламской революции" (элитное подразделение иранских ВС - прим. ТАСС) пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану. "Если они [США] собираются заблокировать экспорт иранской нефти, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив", - привело агентство слова заместителя командующего базы "Саралла" Исмаила Коусари.

Ранее представитель Ирана в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебили сообщил, что санкции США, требующие запретить экспорт иранской нефти, в итоге навредят самой Америке, а за политику президента Дональда Трампа заплатят американцы.

2 июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, "будут возобновлены 4 ноября".

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Глава Белого дома обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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